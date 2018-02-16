Дело о крушении Ан-148 получило новый поворот

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После крушения самолета Ан-148 все специалисты пытаются узнать точную причину катастрофы. Новый поворот дело о крушении получило после того, как одной из причин стали называть человеческий фактор.

Еще неизвестна официальная версия падения в Подмосковье самолета Ан-148, но многие специалисты делают уже свои выводы. Так, Сергей Кнышов, экс-командир Ил-96, предположил, что причиной падения является банальный человеческий фактор. Летчик убежден, что во время полета экипаж просто забыл выключить приемник полного давления, что и повлекло за собой катастрофу.

В ходе расследования стало известно, что второй пилот в экипаже Ан-148 не так давно переучился из бортпроводников на летчика. Для этого он прошел краткосрочные курсы, которые, по словам Кнышова, не могут подготовить быстро высококлассного пилота гражданской авиации. Экс-летчик уверен, что за 10 тысяч рублей высококлассные преподаватели не согласятся работать.

Как известно, в советское время к подготовке пилотов относились с большей ответственностью. Для того чтобы работать пилотом на Ту-154 или Ил-96, необходимо было пройти серьезную подготовку и сдать экзамены не только по теории, но и практике.

Пилот постоянно должен совершенствоваться, а молодые летчики несерьезно относятся к повышению своих профессиональных навыков, резюмирует специалист. Ранее существовали четкие возрастные рамки для пилотов – летали только до 45-летнего возраста, а студентом летного училища можно было стать только до 27 лет.