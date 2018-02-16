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В США несовершеннолетние девочки разделись ради нового телефона

Сегодня, 15:46

В США задержан 68-летний мужчина по имени Уильям. Он подарил мобильный телефон в обмен на обнажённые фото двух несовершеннолетних девочек. Теперь жителю штата Кентуки грозит уголовная ответственность.

После задержания мужчина признался, что жертвами стали 3 девочки, у которых он просил обнажённые фотографии. Обвиняемый отметил, что девочки сами раздевались перед ним, а телефон он покупал просто в качестве подарка. Сотрудники правоохранительных органов подчеркнули, что мужчине 68 лет и его поступок даже немного напоминает педофилию.

Кроме того, на него подано несколько жалоб с требованием принять меры и заключить под стражу пожилого мужчину. Судебное разбирательство по этому поводу запланировано на 21 февраля 2018 года.


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