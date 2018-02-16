Жительницу Ростова зоозащитники подозревают в поедании котят

Сегодня, 15:13

Ростовские зоозащитники обеспокоены поведением местной жительницы. Девушка уж слишком часто массово забирает котят по городским объявлениям. Сотрудники зоослужб подозревают, что девушка ест питомцев или же кормит ими змею.

Через один из популярных сайтов для подачи объявления некая ростовчанка под ником Тара7 регулярно забирает котят у всех желающих их пристроить. За последний год количество взятых пушистиков перевалило за 15. При этом, они из разных точек: Таганрог, Байкал, Чалтырь и Ростов. На все вопросы она отвечает по-разному. То она берет котенка, чтобы забыть боль утраты от смерти своей предыдущей любимицы, то выбирает на подарок для ребенка или мамы.

Зоозащитники подозрительно относятся к таким действиям жительницы Ростова. Известно, что она игнорирует все вопросы, о дальнейшей судьбе питомцев ничего неизвестно. Существуют предположения, что котята идут в качестве корма змее или же на обед самой ростовчанке.

Всех желающих обеспечить котику дом просят не поддаваться на отклики девушки. По особым приметам девушка стройная, волосы черного цвета, одевается в джинсы и пуховик, а на встречу ее сопровождает ухажер полного телосложения в автомобиле Matiz цвета золота.