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В Волгограде упавшая ветка дерева сломала шею 23-летней девушке

Сегодня, 15:11

15 февраля в Волгограде произошел несчастный травматический случай. В Дзержинском районе внезапно обрушившаяся ветка дерева сломала шею 23-летней девушке.

Накануне днем 23-летняя жительница Волгограда передвигалась по бульвару 30-летия Победы в Дзержинском районе. Когда потерпевшая проходила под одним из деревьев, ей на голову неожиданно обрушилась тяжелая ветка. В результате несчастного стечения обстоятельств девушка получила серьезную травму головы, перелом шеи и повреждение спинного мозга.

Прибывшая на место травматического инцидента скорая отвезла юную жительницу Волгограда в Больничный комплекс Дзержинского района. Позднее пострадавшую перевезли в 7-ю больницу Советского района, где ей предстоит лечиться и восстанавливаться от полученных серьезных травм.


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