В Красноярском крае воспитательница детсада оставила на морозе ребенка

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Прокуратура Красноярского края заинтересовалась воспитательницей детского сада в Ачинске, оставившей непослушного ребенка на морозе. Мать пострадавшего мальчика во что бы то ни стало намеревается привлечь оскандалившуюся сотрудницу воспитательного учреждения к ответственности.

Скандальный инцидент произошел в ачинском детском саду №39. Потерпевший мальчик, вместе со всеми детьми, вышел на прогулку по территории воспитательного заведения. Не спросив разрешения у старших, ребенок направился кататься с горки. Увидев самопроизвольный отдых непоседы, воспитательница оскандалившегося детсада заставила остаться его на улице до прибытия родителей, впоследствии послав мальчика вон. От испуга потерпевший даже описался, однако не стал противоречить воспитательнице. Позднее юного жителя Ачинска все же впустили в одно из помещений детсада, однако не разрешили раздеться.

О произошедшем ребенок рассказал маме лишь по прибытию домой. Разъяренная женщина нажаловалась на воспитательницу в прокуратуру Красноярского края. По факту скандального инцидента организована проверка.