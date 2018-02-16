На месте аварии Ан-148 обнаружили 10 000 останков

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На месте падения Ан-148 нашли десять тысяч фрагментов трупов. Об этом сообщили источники на месте происшествия. По их информации, работники службы МЧС просматривают землю в пределах воронки, образовавшейся в результате падения воздушного судна.

"В восемь часов утра 13 февраля было найдено около полторы тысячи фрагментов трупов погибших и примерно полтысячи деталей лайнера, при этом прочёсано 30 гектаров земли", - было сообщено ранее.

Спасательные службы заявляют, извлечение обломков самолёта из воронки запланировано на вторник. Тут будут задействованы автокраны. Сейчас на месте инцидента работает около тысячи сотрудников служб и до двухсот единиц техники. Напоминаем, воздушное судно Ан-148, принадлежащее "Саратовским авиалиниям", потерпело падение 11 февраля в районе Подмосковья вблизи от Степановского. Все, кто находился на борту, погибли.