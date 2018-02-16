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В Ростове дальнобойщик умер во время ремонта машины

Сегодня, 13:32

В Ростове следственно-оперативная группа расследует обстоятельства смерти дальнобойщика. Известно, что во время ремонта машины мужчина почувствовал недомогание. Погибшему было 60 лет, он прибыл из Украины в рабочих целях.

Украинский дальнобойщик пострадал от сердечного приступа. Известно, что мужчина прибыл в Ростов по работе. Во время ремонта грузовика у 60-летнего гражданина отказало сердце. Инцидент произошел сегодня на улице Нефтяной. По предварительной информации, на место прибыли специалисты следственно-оперативной группы. Сейчас проводится проверка обстоятельств дела.

К слову, в Таиланде мужчина спас 50 человек от огня, который вспыхнул в двухэтажном автобусе. После возгорание удалось потушить. Однако транспорт начал катиться по склону, пытаясь остановить его, водитель-герой погиб.


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