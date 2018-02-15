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Опознание жертв крушения Ан-148 может занять несколько месяцев

Вчера, 20:48

Процесс опознания жертв крушения Ан-148 по объективным причинам может занять несколько месяцев. Об этом в ходе брифинга заявил министр транспорта России Максим Соколов. По словам чиновника, это является стандартной практикой, позволяющей избежать любой возможной ошибки.

В Московской области продолжает работать расширенная экспертная группа. За четверо суток, прошедших с момента трагической катастрофы, удалось собрать генетический материал у всех родственников пассажиров, которые находились на борту разбившегося авиалайнера. Исключение составляет лишь гражданин Швейцарии, чьи родные еще не прибыли после направленного им вызова.

Соколов заявил, что количество фрагментов тел составляет более двух тысяч, поэтому процесс идентификации затянется минимум до апреля этого года. Напомним, трагедия произошла в Московской области 11 февраля, когда самолет «Саратовских авиалиний» рухнул почти сразу после вылета из Домодедово. Расследование причин трагедии продолжается.


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