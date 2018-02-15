Вчера, 20:21

В Томске девушка опровергла свой публичный секс за бесплатный коктейль и клубную карту. Это произошло после того, как в Сети появился соответствующий ролик, вызвавший негодование у многих из тех, кто его просмотрел.

Там ведущий шоу предложил посетительницам клуба бесплатные коктейли за прилюдный оральный половой акт с незнакомым мужчиной, специально для этого приглашённым.

На видео видно, что вызвались две участницы. Однако, идти до конца решилась лишь одна из них. Её лица при этом не было видно.

Пользователи сети высказали непонимание. Или девушка опровергает секс на публике, как таковой. Или она опровергает, что сделала это за бесплатные коктейли. Или, не участвуя в этом, сделала своё сообщение на заказ от владельца заведения.

Ранее сообщалось, что участница действа была студенткой. Хозяин клуба сначала рассказал, что никакого секса не было. Требовалось лишь поцеловать полуобнажённого мужчину в открытые места его тела.

Потом он проинформировал, что победительницей стала не студентка, а местная «тусовщица» 40-летнего возраста, которая была изрядно пьяна.

Теперь появилось опровержение таки от девушки. Будет ли кто-нибудь разбираться с тем, что произошло в клубе на самом деле, пока не известно.