В Москве серба ограбили внутри лифта башни "Эволюция"

Вчера, 20:41

Гражданин Сербии оказался жертвой ограбления. Внутри лифта башни «Эволюция», которая размещена в «Москва-Сити». Неизвестный грабитель вытащил у пострадавшего кошелек, в котором было 8 тысяч рублей.

К сотрудникам полиции Москвы обратился 15 февраля гражданин Сербии, который некоторое время уже живет и работает в столице России. Мужчина заявил официально о том, что его ограбил неизвестный злоумышленник, вытащив из его кармана кошелек. По словам самого потерпевшего, сумма денег в портмоне составляла 8 тысяч рублей.

Оперативники узнали от гражданина Сербии, что ограбление произошло в лифте, когда тот поднимался в башне «Эволюция» в ТЦ «Москва-Сити». В настоящее время заведено уголовное дело по факту ограбления. Идет расследование. Подробности по этому факту пока что временно минимальны.