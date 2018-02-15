В центре Сызрани над головами прохожих нависает лист железа

Вчера, 20:34

Житель Сызрани запечатлел на видео своеобразный «Дамоклов меч» в виде металлического листа, нависающий над головами горожан и готовый в любой момент фатально обрушиться с дерева. По словам автора, несмотря на его звонок в коммунальную службу «гильотина» продолжает находиться на прежнем месте.

В социальных сетях началось широкое обсуждение данного факта. Пользователи негодуют, ведь рядом с деревом в кроне которого таится смертельная опасность, находится магазин и протоптанная дорожка, по которой часто гуляют мамы и бабушки с детьми. Кроме того, комментаторы отмечают, что случись такое в одном из элитных районов города, коммунальщики и спасатели не заставили бы себя долго ждать.

Сегодня в Сызрани безветренная погода, однако, учитывая климатические условия, в которых расположен город, беду можно ждать в любой момент. О том, как лист железа попал на пятиметровую высоту остается только догадываться. Хотя недавно по всей территории региона прошелся буран.