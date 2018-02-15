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В Новгородской области рабочий погиб под весом бетонной плиты

Вчера, 20:13

В Жабицах Новгородской области тяжелая бетонная плита упала на одного из строителей. В результате полученных травм, мужчина скончался на месте происшествия.

 Сотрудники СК региона проверят все обстоятельства трагической гибели. Представители пресс-службы СК Новгородской области сообщили о том, что в населенном пункте Жабицы произошла трагедия на производстве. Один из рабочих ремонтной бригады оказался придавленным огромной тяжелой плитой из бетона. Эта строительная деталь висела в воздухе на крюке специального крана, так как на месте проводилась замена ЖБ электроопоры.

От полученных травм, рабочий погиб на месте происшествия. Трагедия произошла прямо в День влюбленных, 14 февраля. Следователи СК проверят обстоятельства гибели. Главное внимание будет уделено соблюдению правил техники безопасности сотрудниками при выполняемых подобных работах. Тело погибшего направлено на экспертизу.


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