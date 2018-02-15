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Под Ростовом женщина пришла к педиатру с трупом своего ребёнка. Это произошло 15 февраля в Донецке в одной из городских поликлиник.

Как оказалось, женщина накануне сильно «загуляла», отмечая с подругой День Валентина. Утром она проснулась около 7 утра и решила покормить грудью малышку.

Затем она попыталась повторить эту процедуру в 11-00. При этом она заметила, что у дочки уже нет дыхания. Тогда она взяла её и отправилась в близлежащую поликлинику.

Медики, осмотревшие ребёнка, обнаружили на его теле проступление множественных трупных пятен. От чего умерла малышка, предстоит выяснить специалистам.

Женщина и ранее отмечалась разгульным образом жизни и частыми обильными выпивками. Дочка появилась у неё на свет 13 ноября прошлого года.

Это событие никак не повлияло на поведение матери. С момента рождения девочки она ни разу не соизволила даже привезти её к медикам на обследование. Более того, она даже не допускала их в своё жилище, когда те к ней приходили.