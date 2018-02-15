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Есть жертвы при обрушении грунта у Политехнического музея в Москве

Сегодня, 19:43

В Москве на стройке на Новой площади произошло обрушение грунта. Также земля посыпалась и на территории Политехнического музея. В результате есть жертвы: один человек погиб, а один пострадал.

В столице России зафиксировано чрезвычайное происшествие возле Политехнического музея. По факту стало явным, что работы специалистов спровоцировали обрушение грунта и образование воронки. Известно, что в результате инцидента на строительном объекте на Новой площади получили травмы двое, один из пострадавших погиб.

Другому пострадавшему медицинские работники оказали первую медицинскую помощь. Информация проверяется и уточняется. На место прибыли специалисты скорой помощи и представители аварийных служб.


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