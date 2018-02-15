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В Чистополе при резке металла погиб работник

Сегодня, 19:34

В Чистополе в результате резки металлической бочки погиб сотрудник. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ. Днём 15 февраля на пульт вызова экстренной службы 112 поступил звонок о чрезвычайном происшествии, произошедшем по улице Карла Маркса.

Сотрудники прибыли на место инцидента и увидели на территории организации "Вторсырьё" лежащего мужчину. Как оказалось, газосварщик выполнял работы и распиливал двухстолитровую металлическую бочку, в которой находилось газовоздушное средство. В один момент газ из одной бочки взорвался. Был слышен громкий хлопок, с бочки слетела крышка и попала в голову мужчине. Нанесёные травмы повлекли за собой смерть.


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