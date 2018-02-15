В Пензенской области сын убил отца из-за сигареты

Сегодня, 19:25

Из села Октябрьское, Неверкинского района, поступило сообщение о чрезвычайном происшествии. Сын убил отца из-за сигареты. На данный момент возбуждено уголовное дело по факту произошедшего убийства.

По предварительным данным, подозреваемый находился дома. Заранее приобретя алкоголь, 37-летний мужчина начал выпивать вместе со своим отцом. Отец во время пьяного застолья несколько раз попросил у собственного сына сигареты. Потом, когда пачка сигарет закончилась, сын сообщил об этом отцу. Отец начал возмущаться и ругать сына, после этого подозреваемый в преступлении разозлился и нанес отцу тяжкие ранения, несовместимые с жизнью. Мужчина умер до приезда скорой помощи.

На данный момент, обвиняемый мужчина признался в содеянном и находится под стражей до выяснения дальнейших обстоятельств.