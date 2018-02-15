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В Сочи на туристку свалилось дерево, женщина в больнице

Сегодня, 19:04

В Сочи на горнолыжной трассе упало дерево, зацепив одну из туристок, которая пребывала на склоне. Женщина в настоящее время доставлена в больницу с травмами.

 Неприятный инцидент произошел в Сочи, на одной из горнолыжных трас. На женщину упала огромная сосна. В результате таких действий туристка получила травмы и доставлена в больницу. В настоящее время упавшее дерево убрали с трассы, оно не мешает другим туристам кататься на лыжах.

На месте происшествия работают спасатели и эксперты. Они выясняют подробности произошедшего случая. Сведений о травмах, которые получила сама туристка пока нет.


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