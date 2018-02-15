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Жительница Малмыжа спаивала свою 15-летнюю дочь

Сегодня, 19:13

Жительница Малмыжа употребляла спиртное вместе со своей 15-летней дочкой. Девочка передана в руки на попечение родственников, ей оказали соответственную помощь.

Статью получила 40-летняя жительница села Кильмезь. Техническая работница спаивала девочку-подростка с июня по август прошлого года, при том, что девочка несовершеннолетняя. В итоге малмыжским районным судом вынесено постановление о виновности женщины в совершённом преступлении. Теперь ей грозит до двух лет заключения. При назначении приговора судья также учёл предыдущую судимость за кражу.

На женщину завели уголовное производство за вовлечение несовершенннолетнего лица к употреблению спиртного.

Известно, что на данный момент приговор пока не вступил в действие.


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