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В республике Коми пенсионерка обвинила священника в побоях

Сегодня, 18:46

В республике Коми прошло судебное слушание по иску пенсионерки к священнику Сыктывкарской епархии Дмитрию Матвееву. Женщина уверяет, что батюшка нанес ей побои.

 Уголовное дело против священнослужителя рассмотрели в Сыктывкаре. Мужчину обвиняют в нанесении небольших побоев (ч.1 ст. 115 УК РФ). Известно, что засудить соседа по лестничной площадке хотела соседка. Подсудимый согласился с присутствием СМИ на процессе слушания. А вот заявитель – отказалась. Адвокат потерпевшей подкрепила к делу справку о привлечении к ответственности Дмитрия Матвеева в 1989 году по ч. 1 ст. 244 УК (Неуставные отношения). Однако дело закрыли после добровольного возмещения причиненного вреда.

Ситуацию с этим делом против пенсионерки также засвидетельствовали три подруги истицы. По делу нанесения побоев слушанья еще продолжаются.


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