Сбежавших из больницы в Орле детей поймали вчера ночью

Сегодня, 18:22

Двое парней сбежали ночью 14 февраля из кожно-венерологического диспансера в Орле. Сегодня их уже нашли и вернули на лечение.

В ночь с 14 на 15 февраля из кожно-венерологического отделения одной из больниц города Орел сбежали двое пациентов – мальчики семи и десяти лет. Такую информацию распространили журналисты региональной редакции газеты «Комсомольская правда».

Отсутствие мальчиков заметила дежурная медицинская сестра, которая сообщила о происшествии сотрудникам правоохранительных органов. Обнаружить беглецов удалось неподалеку от гостиничного комплекса «Орел» патрулировавшие территории сотрудники Росгвардии. Сообщается, что дети были напуганы и получили достаточно сильное переохлаждение.

Для выяснения обстоятельств инцидента ребят доставили в ближайшее отделение полиции. После выяснения всех обстоятельств дела оказалось, что мальчики сбежали через открытую на первом этаже форточку. Охранник, который патрулировал территорию медицинского учреждения не смог догнать нарушителей.

На данный момент дети находятся в медицинском учреждении, где им оказана вся необходимая помощь. Известно, что оба мальчика растут в неблагополучных семьях, где родители злоупотребляют алкогольными напитками.