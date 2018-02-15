VistaNews.ru


Сбежавших из больницы в Орле детей поймали вчера ночью

Сегодня, 18:22

Двое парней сбежали ночью 14 февраля из кожно-венерологического диспансера в Орле. Сегодня их уже нашли и вернули на лечение.

 В ночь с 14 на 15 февраля из кожно-венерологического отделения одной из больниц города Орел сбежали двое пациентов – мальчики семи и десяти лет. Такую информацию распространили журналисты региональной редакции газеты «Комсомольская правда».

Отсутствие мальчиков заметила дежурная медицинская сестра, которая сообщила о происшествии сотрудникам правоохранительных органов. Обнаружить беглецов удалось неподалеку от гостиничного комплекса «Орел» патрулировавшие территории сотрудники Росгвардии. Сообщается, что дети были напуганы и получили достаточно сильное переохлаждение.

Для выяснения обстоятельств инцидента ребят доставили в ближайшее отделение полиции. После выяснения всех обстоятельств дела оказалось, что мальчики сбежали через открытую на первом этаже форточку. Охранник, который патрулировал территорию медицинского учреждения не смог догнать нарушителей.

На данный момент дети находятся в медицинском учреждении, где им оказана вся необходимая помощь. Известно, что оба мальчика растут в неблагополучных семьях, где родители злоупотребляют алкогольными напитками.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.