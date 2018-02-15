В Пулково опровергли заявления о "лопнувшей" полосе

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В Петербургском международном аэропорту Пулково опровергли информацию о том, что "лопнула" взлётно-посадочная полоса. Ранее говорили, что из-за ЧП пришлось развернуть сразу несколько самолётов.

В сообщениях СМИ было указано, что очередной самолёт собирался заходить на посадку, но пилоты вовремя заметили посторонний объект, о чём срочно доложили в диспетчерскую службу. Воздушное судно развернули на второй круг, а потом и на третий. За это время специалисты выехали на полосу и обнаружили, что из под швов в нескольких местах выскочила резина. Сразу несколько самолётов пришлось перенаправлять на другие полосы. К счастью все успели вовремя среагировать и пострадавших не оказалось.

Администрация аэропорта сообщает, что устранит все проблемы в ближайшее время. Причиной стали резкие перепады температуры, или же неправильный уход за взлётно-посадочной полосой.

Однако теперь представитель ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» опроверг данную информацию.