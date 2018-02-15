В Петербурге зафиксированы случаи смертей от сосулек

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Жители культурной столицы России жалуются на огромные сосульки, свисающие с домов. В целом, в Питере от сосулек нужно очистить около шести тысяч жилых зданий.

Вице-губернатор города Николай Бондаренко подчеркнул, что больше всего вопросов возникло по Центральному району, там в очистке нуждаются почти две с половиной тысячи домов. Василеостровский район также подвержен опасности, а меньше всего несчастных случаев было зафиксировано на Петроградской стороне.

Некоторые дома администрация признала особо опасными, среди них Университет кино на улице Правды, здание Ленинградского областного суда на набережной Фонтанки, больница на Суворовском, а также общеобразовательные учреждения 189 и 321.

Ситуация с сосульками-убийцами людей беспокоит жителей Петербурга уже почти две недели подряд. Сегодня, на депутатском совете один из участников предложил руферам очистить жилые дома от леда и сосулек из-за частных несчастных случаев.

Ранее стало известно о гибели пенсионерки от сосульки, которая упала на нее во время того, как женщина вышла покормить кошек. Также один пенсионер находится сейчас в больнице с тяжкими травмами из-за очередной сосульки-убийцы, которая упала на мужчину с крыши.