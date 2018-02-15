В Приморье дедушка надругался над своими внуками

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Мужчина надругался над собственными внуками. Инцидент произошел в Приморье.

В Чугуевском районе Приморья мужчина совершил ужасающее преступление по отношению к своим родным внукам. Сотрудники правоохранительных органов сообщают, что задержанный проживал на одной жилой площади со своей дочерью и двумя внуками – их возраст составлял пять и шесть лет.

Дед решил воспользоваться беспомощностью своих малолетних внучек и совершил в отношении каждой из них сексуальное надругательство. После его задержания сотрудники полиции выяснили, что мужчина уже отбывал ранее срок за изнасилование и провел длительный срок в колонии строгого режима.

После выяснения всех обстоятельств дела и проведения необходимых судебно-медицинских экспертиз, вина деда была полностью доказана. Для рассмотрения дело передали в суд, судья полностью был на стороне пострадавших детей и приговорил их обидчика к 17 годам заключения в колонии особого режима.

Напомним, что в России уже несколько лет ведутся споры вокруг вопроса о наказании педофилов. Часть общества высказывает мнение о том, что их необходимо уничтожать, а другая – приговаривать к пожизненному заключению. На данный момент вопрос находится на обсуждении в Государственной Думе РФ.