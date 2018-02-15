VistaNews.ru


В Приморье дедушка надругался над своими внуками

Сегодня, 18:11

Мужчина надругался над собственными внуками. Инцидент произошел в Приморье.

 В Чугуевском районе Приморья мужчина совершил ужасающее преступление по отношению к своим родным внукам. Сотрудники правоохранительных органов сообщают, что задержанный проживал на одной жилой площади со своей дочерью и двумя внуками – их возраст составлял пять и шесть лет.

Дед решил воспользоваться беспомощностью своих малолетних внучек и совершил в отношении каждой из них сексуальное надругательство. После его задержания сотрудники полиции выяснили, что мужчина уже отбывал ранее срок за изнасилование и провел длительный срок в колонии строгого режима.

После выяснения всех обстоятельств дела и проведения необходимых судебно-медицинских экспертиз, вина деда была полностью доказана. Для рассмотрения дело передали в суд, судья полностью был на стороне пострадавших детей и приговорил их обидчика к 17 годам заключения в колонии особого режима.

Напомним, что в России уже несколько лет ведутся споры вокруг вопроса о наказании педофилов. Часть общества высказывает мнение о том, что их необходимо уничтожать, а другая – приговаривать к пожизненному заключению. На данный момент вопрос находится на обсуждении в Государственной Думе РФ.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.