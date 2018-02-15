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В Иваново пациентка после операции ушла из больницы и замерзла в сугробе

Сегодня, 17:59

В Иваново пациентка замерзла в сугробе на территории медицинского учреждения. Женщине накануне провели операцию по стентированию коронарных артерий. После она покинула больницу, ее поисками занялись не сразу.

 В Ивановской областной больнице зафиксирован факт смерти пациента. Однако причиной этого стала не халатность врачей, ни тяжелый диагноз, а последствия проведенной операции. Дело в том, что в реанимационное отделение 12 февраля доставили женщину с проблемами сердца. Пациентка была прооперирована. Известно, что это была операция по стентированию коронарных артерий. Далее женщину перевели с палаты реанимации в палату общей терапии, но пациентка самовольно ее покинула.

Искать начали беженку не сразу, а утром ее замерзшее тело было обнаружено в сугробе на территории больницы. Причиной ЧП могли стать нарушения после проведенной операции, поскольку после оперативного вмешательства пациентка вела себя неадекватно.


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