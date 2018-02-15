Умерла артистка Белоруссии и СССР Тамара Нижникова

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Известная артистка Белоруссии и СССР Тамара Нижникова умерла 15 февраля. На момент смерти женщине исполнилось 92 года.

Все граждане, желающие попрощаться и почтить память покойной оперной певицы и прекрасной артистки Тамары Нижниковой смогут посетить траурную церемонию похорон, которая назначена на 17 февраля в Большом зале академии музыки в Белоруссии. Тамара Нижникова отдала оперному искусству всю свою жизнь. Родилась будущая певица в Самаре, в 1925 году. Карьеру в оперетте она избрала еще с юного возраста, предварительно окончив консерваторию.

После студенческой жизни настала эпоха раскрытия таланта. Нижникова стала певицей Белорусского большого театра оперы и балета. С 1949 по 1976 год женщина исполнила свои лучшие арии: Розины в "Севильском цирюльнике", Марфы в "Царской невесте", Виолетты в "Травиате". Кроме этих партий, в жизни Нижниковой было множество других исполнений. Она награждена многими премиями и получила звание заслуженной артистки СССР и Белоруссии. 15 февраля Тамара Нижникова скончалась. Ее возраст на момент ухода из жизни составил 92 года.