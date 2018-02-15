После празднования Нового года воронежец потерял 21 зуб и телефон

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Отметив Новый год, житель Воронежа распрощался с 21 зубом и телефоном. Он был избит и ограблен 54-летним приятелем. 1 января воронежец продолжил торжественное наступление нового года в доме своего товарища в Кантемировском районе.

Хозяин с гостем употребляли алкоголь за столом. Около половины шестого вечера мужчина захотел своровать сотовый телефон "Fly", находящийся в одежде друга. В результате этого грабитель нанёс своей жертве удар по лицу. После потерпевший был вынужден удалить себе 21 зуб. Он получил травматический периодонтит. Кроме того, пострадал материально в размере 2400 рублей. Районный суд подтвердил вину злоумышленника в данном происшествии. Он приговорён к полутора месяцам лишения свободы условно, столько же ему грозит в качестве испытательного срока.