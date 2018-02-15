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Дочь бойца UFC находилась в школе Паркленда во время стрельбы‍

Сегодня, 17:41

Полина, дочь UFC боксера Алексея Алейника, была в образовательном учреждении Паркленда, когда произошла стрельба. Боец UFC (Ultimate Fighting Championship) опубликовал в Интернете видеозапись, на которой успокаивает напуганную дочь.

 В школе «Марджори Стоунмэн Дуглас» жертвами теракта стали 17 человек. Это подтвердил сам шериф города - Броуард Скотт Исраэль. Известно, что двенадцать человек были застрелены в школе, двое у входа в здание и остальные умерли во время реанимационных мероприятий в больнице. Как написал боец, он увидел свою дочь, бегущую из школы по телевизору в новости о том, что в школе была открыта стрельба в следствие которой много жертв. Мужчина не может описать свои чувства в тот момент, ведь еще не было известно, все ли в порядке с девочкой, или она пострадала в ходе обстрела школы.

Шериф города подтвердил информацию о погибших, а также рассказал, что подозреваемый был ранее учеником этой школы, но его исключили из-за плохого поведения. Подозреваемого зовут Николаус Круз, ему 19 лет и в данный момент парень заключен за решетку.


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