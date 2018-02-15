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Погибшую при крушении Ан-148 бортпроводницу похоронят в Симферополе

Сегодня, 17:22

Стюардесса самолета Ан-148 Анастасия Славинская, которая ушла из жизни в результате авиакатастрофы, найдет упокоение в Симферополе, где проживают ее родители. Специальный борт МЧС доставит тело Анастасии в столицу Крыма после завершения всех экспертных процедур.

Анастасия Славинская семь лет назад с успехом окончила столичную школу бортпроводников, получив сертификационные допуски на все виды самолетов гражданской авиации. Несмотря на базовое образование в сфере рекламы, Анастасия связала свою судьбу с небом, потому что мечтала об этом еще со школьной скамьи. Бортпроводнице фатального рейса было 29 лет, из них 2 тысячи 190 часов она находилась в небе.

Родители Анастасии, несмотря на то, что дочь жила в Саратове, постоянно поддерживали с ней связь и теперь не хотят расставаться. По их просьбе, прах дочери будет перевезен в Симферополь, где и будет захоронен. Пока что дата похорон не определена. Напомним, самолет Ан-148 упал на землю почти сразу после взлета из аэропорта Домодедово.


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