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Из канала Петербурга насобирали тонну нефтепродуктов

Сегодня, 17:33

В Матисовом канале Санкт-Петербурга нашли тонну нефтепродуктов. Прокуратура естествохранения города совершила проверку водоёма на наличие различных загрязнений. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

"Прокуратура занимается выяснением всех обстоятельств данного случая и определяет принадлежность выпуска. Аварийная служба ГУП "Пиларн" обнаружила тысячу килограмм нефтеводной жидкости", - объяснили в пресс-службе.

Опираясь на результаты проверки и выснения причин произошедшего будет решаться вопрос о том, чтобы применить меры прокурорской реакции. Следует напомнить, в декабре 2017 года в Неве оказалось полсотни килограммов дизельного топлива. Пятна загрязнения обнаружены в таких районах, как Карповка и Большая Невка.


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