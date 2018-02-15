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В Барнауле нашли виновников поцарапанных тротуаров

Сегодня, 16:57

Найдены виновные поцарапанных тротуаров в центре Барнаула. Такие дефекты на протяжении долгого времени смущали городских жителей. Все питали интерес, откуда они возникли и кто их сделал.

Мэрия города открыла все подробности. Наказание понёс глава дорожно-эксплуатационного участка центрального района муниципального учреждения под названием "Автодорстрой". Исходя из информации на интернет-сайте вышеуказанной компании, данную должность занял Владимир Кузнецов. Его работники повредили асфальтное покрытие, а также плитку в пределах тротуаров на проспекте Ленина. Царапины появились в результате нарушений во время чистки тротуаров и плитки.

На эту тему с управляющими ДЭУ проведены профилактические беседы с целью впредь избегать подобных случаев. Какое именно наказание предписали начальнику дорожного участка пока не уточняется. Но стало известно, тротуарное покрытие будет восстановлено.


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