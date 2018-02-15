В Саратовской области пенсионер насмерть замерз в доме без отопления

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Правоохранительные органы Саратовской области закончили доследственную проверку гибели пожилого жителя Балашовского района, обнаруженного мертвым в собственном доме без отопления. Эксперты установили, что смерть наступила в результате сильного переохлаждения.

Трагический инцидент в Саратовской области произошел в конце января текущего года. Мать обнаружила пожилого сына в бессознательном состоянии. Прибывшим на место ЧП медикам оставалось лишь констатировать смерть пенсионера. На теле мертвеца не было следов насильственной смерти, поэтому саратовские правоохранители принялись прорабатывать версию с естественной остановкой сердца.

Однако, как показала судмедэкспертиза, пожилой житель Балашовского района умер из-за переохлаждения.

В день трагедии пенсионер разгорячился алкогольными напитками и лег спасть в собственном неотапливаемом доме, впоследствии замерзнув и скончавшись.