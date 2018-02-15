В Бельгии более 80 вузов подозреваются в выдаче "липовых" дипломов

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В Бельгии более восьмидесяти высших учебных заведений попали под подозрение в выдаче недействительных документов об образовании. Об этом сообщил министр экономических дел Крис Петерс.

Говорится о 52 частных учебных заведениях Брюсселя, 18 во Фландрии и ещё 11 в Валонии. Каждое из них ведут очные и заочные программы. Инспекция Министерства экономики вынуждена проверить верную ли информацию предоставили учреждения.

Кроме того, вынесены подозрения из-за того, что в Министерстве образования высших учебных заведений отсутствует аккредитация. Вышеуказанные учреждения незаконным путём дают себе названия университетов и вузов, давая студентам учёные степени. Так, наиболее распространённым нарушением является присваивание учащимся степени бакалавра и доктора наук.