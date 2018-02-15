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В Подмосковье несколько иномарок вмёрзли в парковку

Сегодня, 15:55

Сразу несколько иномарок вмёрзли в парковку в Подмосковье. Инцидент произошёл в Щелкове.

В сообщении указано, что несколько транспортных средств оказались "заложниками" замёрзшей воды. Соответствующие фото владельцы публикуют в социальных сетях. Авторы снимков рассказали, что неприятный инцидент произошёл на улице Комсомольской около дома № 20. Эксперты рекомендуют автовладельцам в срочном порядке растопить лёд любимыми методами и провести техосмотр транспортных средств. 

Накануне в Подмосковье женщине на голову свалилась огромная глыба льда. Пострадавшую в срочном порядке госпитализировали.


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