В Подмосковье несколько иномарок вмёрзли в парковку

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Сразу несколько иномарок вмёрзли в парковку в Подмосковье. Инцидент произошёл в Щелкове.

В сообщении указано, что несколько транспортных средств оказались "заложниками" замёрзшей воды. Соответствующие фото владельцы публикуют в социальных сетях. Авторы снимков рассказали, что неприятный инцидент произошёл на улице Комсомольской около дома № 20. Эксперты рекомендуют автовладельцам в срочном порядке растопить лёд любимыми методами и провести техосмотр транспортных средств.

Накануне в Подмосковье женщине на голову свалилась огромная глыба льда. Пострадавшую в срочном порядке госпитализировали.