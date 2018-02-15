В морге Орла четыре года хранится труп неопознанного мужчины

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Правоохранители Орловской области в очередной раз обращаются к жителям региона с просьбой опознать личность неизвестного, останки которого были обнаружены в районе центрального железнодорожного вокзала еще четыре года назад. Пока что поиск родственников погибшего результатов не дал.

Как сообщают в коммуникационном подразделении областной полиции, тело со следами тления было обнаружено в конце лета 2013 года. Однако по результатам экспертизы, мужчина погиб годом ранее. Криминалистам удалось восстановить условный облик погибшего. Ранее данные об обнаружении тела уже распространялись через местные средства массовой информации.

Теперь орловские правоохранители обращаются к жителям других регионов Российской Федерации с просьбой помочь в опознании. Возраст мужчины на момент смерти составлял от 20 до 30 лет. Рост выше среднего, скорее всего, около 180 сантиметров. Полиция на транспорте Орловской области просят граждан, узнавших погибшего, обращаться по телефону дежурной части 8 (4862) 73-56-58).