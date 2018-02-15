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Второй пилот Ан-148 не имел профильного высшего образования

Сегодня, 15:23

Второй пилот потерпевшего крушение Ан-148 не имел профильного высшего образования. Он лишь окончил 10-месячный курс переподготовки.

В сообщении указано, что второй пилот не получил соответствующего образования в вузе. По неподтверждённой информации, он всего лишь прошёл курс подготовки в 10 месяцев по переквалификации из бортпроводника на пилота. Отмечается, что мужчина не имел соответствующей лицензии, которая позволяет садиться за штурвал. Практику он прошёл на базе Челавиа. С теорией он ознакомился на Аэрокосмическом факультете Южноуральского университета, так как между учреждениями заключены определённые соглашения.

Сейчас вышеуказанный университет проверяет региональная прокуратура Урала.


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