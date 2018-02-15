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В Ярославле на аттракционе в ТЦ ребёнок разбил голову

Сегодня, 15:04

В Ярославле в ТЦ на аттракционе "Пляж" несовершеннолетняя девочка разбила голову. С рассечением лба её срочно доставили в больницу.

В сообщении указано, что причиной инцидента стало грубое нарушение техники безопасности и эксплуатации аттракциона. На место ЧП сразу же были отправлены правоохранители и начали соответствующую проверку. На текущий момент установлено, что администрация не располагала документацией на аттракцион "Пляж". Следователи продолжают расследование. По предварительной информации, виновной может также стать и администрация Ярославля, так как часть необходимых документов предоставляет именно она. Мать пострадавшей девочки уже обратилась в областной аппарат по правам человека.


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