VistaNews.ru


Московские власти опровергли информацию о смерти пациентки в больнице

Сегодня, 14:51

Московские власти опровергли информацию о смерти пациентки в больнице. СК РФ также не подтвердил факты об инциденте.

В сообщении указано, что данные о смерти пациентки в столичной больнице не являются достоверными. Следователи закончили соответствующее расследование.

Ранее в СМИ появилась информация о пациентке, которая якобы скончалась в столичном медучреждении, не дождавшись соответствующей помощи медиков. СК РФ доказал, что всё необходимое лечение было получено своевременно и в полном объёме. Силовики сейчас проверят действия врачей, по вине которых состояние женщины резко ухудшилось.

Утром портал сообщал, что СК начал проверку по делу "погибшей пациентки".


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.