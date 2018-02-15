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Московские власти опровергли информацию о смерти пациентки в больнице. СК РФ также не подтвердил факты об инциденте.

В сообщении указано, что данные о смерти пациентки в столичной больнице не являются достоверными. Следователи закончили соответствующее расследование.

Ранее в СМИ появилась информация о пациентке, которая якобы скончалась в столичном медучреждении, не дождавшись соответствующей помощи медиков. СК РФ доказал, что всё необходимое лечение было получено своевременно и в полном объёме. Силовики сейчас проверят действия врачей, по вине которых состояние женщины резко ухудшилось.

Утром портал сообщал, что СК начал проверку по делу "погибшей пациентки".