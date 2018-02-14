В Москве на Ярославском шоссе произошла стрельба, есть раненый

Вчера, 23:29

В результате перестрелки на Ярославском шоссе ранен мужчина в ногу. Об этом сообщили свидетели, которые видели все подробности произошедшего случая в Москве.

В Москве 14 февраля произошла перестрелка на Ярославском шоссе. Участниками инцидента стали два водителя автомобилей, которые сошлись в словесной схватке. После скандала один из мужчин вытащил травматический пистолет и выстрелил в своего оппонента. В итоге мужчина получил ранение в ногу.

Очевидцы, которые стали свидетелями произошедшей перестрелки, сообщили в скорую помощь о случившемся. Медики немедленно прибыли на место происшествия вместе с полицейскими, которые остались работать там до этой поры. По словам сотрудников медслужбы, пострадавший госпитализирован в городскую больницу. Детальной информации о его состоянии пока что нет. Следователям предстоит выяснить причину дорожного скандала, который спровоцировал стрельбу из травмата.