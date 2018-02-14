В московской поликлинике умерла от кровотечения женщина

Вчера, 22:16

В Москве умерла женщина просто перед порогом поликлиники. Главная причина обнаружена – у больной открылось сильное кровотечение, которое привело к моментальной смерти.

Интернет-обозреватели Москвы обсуждают трагический случай, который произошел в стенах столичной поликлиники 14 февраля. Одна из москвичек скоропостижно скончалась на пороге медицинского учреждения, так и не дойдя на прием в кабинет доктора. Медперсонал немедленно бросился оказывать потерявшей сознание пациентке первую неотложную помощь, но все старания оказались безрезультатными – пациентка умерла за считанные минуты.

По словам докторов, у женщины открылось обильное кровотечение, которое спровоцировало быструю смерть. В настоящее время труп отправлен к экспертам, которые методом исследования во время вскрытия установят истинную причину скорой гибели.