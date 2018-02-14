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Депутат похитила кошелек с деньгами в больнице в Курганской области

Вчера, 21:20

В Курганской области депутат сельской думы украла у девочки в больнице кошелек с крупной денежной суммой, который та оставила в сумке в коридоре медучреждения.

 Инцидент произошел в ноябре предыдущего года в районной больнице, в детском отделении. Несовершеннолетняя местная жительница пошла на прием к врачу, и оставила свою сумочку, в которой был кошелек, в коридоре на кушетке без присмотра. Пока она получала консультацию у врача, депутат сельской думы, проходившая мимо, считая, что ее действия останутся незамеченными, вытащила из сумки кошелек с денежными средствами. Известно, что в нем находилось около 6 000 рублей, которые несовершеннолетняя получила от родителей.

Представитель следственного комитета по Курганской области сообщил, что расследование данного уголовного дела завершено. Подозреваемая в содеянном призналась. Следствию удалось собрать достаточно доказательств, чтобы передать дело в суд с утвержденным обвинительным заключением. Теперь местного депутата будут судить за кражу, совершенную с причинением значительного материального ущерба пострадавшему.


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