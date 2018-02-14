В Сарове две шестиклассницы подрались из-за парня

Вчера, 21:27

В начале февраля, две шестиклассницы из 14-й средней школы города Саров Нижнегородской области подрались из-за молодого человека из 11-й городской школы.

Выясняли отношения 12-летние влюбленные на улице Юности города Саров. Стоит отметить, что парень, ставший причиной ссоры, находился рядом, и снимал все на видеокамеру своего смартфона, отпуская при этом множество язвительных комментариев, например, высказывал сожаления, что поздно включил камеру, комментировал в стиле боев без правил, и так далее. После этого, видеозапись стремительно разлетелась в социальных сетях среди школьников города.

На кадрах видно, что девочка в куртке потемнее тянет другую за волосы, и, судя по всему, роняет ее на землю. По пока неподтвержденной информации, одна из пострадавших школьниц обратилась в местный отдел полиции с заявлением о причинении ей телесных повреждений.

В отделе Департамента образования ЗАТО «Колючему Сарову» сказали, что о факте данного происшествия уже известно как руководству департамента, так и администрации школы.