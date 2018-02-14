VistaNews.ru


Под Новосибирском в школе обвалился потолок

Вчера, 21:01

Под Новосибирском в одной из школ в помещении кабинета обвалился потолок. Это произошло в учебном заведении, находящемся в Тогучинском районе.

 Очевидцы уже сообщили в соцсетях, инцидент случился в Горном. С потолка кабинета биологии оторвался слой штукатурки значительного размера и рухнул на пол.

В этот момент в классе вместе с преподавателем находились также и ученики. Предварительно, пострадавших нет.

Это произошло в результате того, что по счастливой случайности обрушение произошло не над партами учеников или столиком преподавателя.

Данная школа не является «старой». Её открыли в прошлом году. Она считалась достаточно привилигированной, поскольку там есть даже бассейн большого размера.

Эксперты не исключают, что именно его испарения и могли привести к обрушению штукатурки.

В то же время местные посетители соцсетей напоминают, что месяц назад в этом же населённом пункте произошло аналогичное обрушение потолка в одном из помещений школы №160, находящейся на улице Выставочная.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.