Под Новосибирском в школе обвалился потолок

Вчера, 21:01

Под Новосибирском в одной из школ в помещении кабинета обвалился потолок. Это произошло в учебном заведении, находящемся в Тогучинском районе.

Очевидцы уже сообщили в соцсетях, инцидент случился в Горном. С потолка кабинета биологии оторвался слой штукатурки значительного размера и рухнул на пол.

В этот момент в классе вместе с преподавателем находились также и ученики. Предварительно, пострадавших нет.

Это произошло в результате того, что по счастливой случайности обрушение произошло не над партами учеников или столиком преподавателя.

Данная школа не является «старой». Её открыли в прошлом году. Она считалась достаточно привилигированной, поскольку там есть даже бассейн большого размера.

Эксперты не исключают, что именно его испарения и могли привести к обрушению штукатурки.

В то же время местные посетители соцсетей напоминают, что месяц назад в этом же населённом пункте произошло аналогичное обрушение потолка в одном из помещений школы №160, находящейся на улице Выставочная.