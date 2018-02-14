Жители Свердловской области напуганы частыми визитами стаи волков

Вчера, 20:49

В Свердловской области жители сельской местности напуганы визитами стаи волков. Голодные звери наносят визиты на подворья в поисках пищи и нападают на домашних животных.

Обитатели деревень Русский Усть-Маш, Марийский Усть-Маш, Бугалыш в Свердловской области очень переживают за свою жизнь, а также за здоровье своих родственников и домашнего скота из-за визитов на подворья стаи голодных волков. Дикие животные приходят регулярно, они ищут себе еду. В качестве добычи есть факты того, что агрессивные волки уже утащили в свое логово нескольких дворовых собак разной породы.

Не останавливает волков абсолютно никакое препятствие. Жители Свердловской области уже неоднократно направляли в муниципалитет свои жалобы по этому поводу. Волки идут из леса стаей. Люди бояться выходить вечером из своих домов, чтобы не стать очередной добычей.