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В Воронежской области умершего пенсионера отказались признать мёртвым

Вчера, 20:38

В Воронежской области умершего пенсионера отказались признавать мёртвым. Об этом стало известно, когда в Острогожскую межрайоную прокуратуру обратилась 70-летняя местная жительница. Она заявила, что районная больница отказалась выдать ей медицинское свидетельство о смерти её супруга.

 Свой отказ медики мотивировали тем, что пенсионерка, якобы, опоздала за этим документом. Прийти за ним нужно было в течение трёх дней. Из-за отсутствия медицинского свидетельства о смерти мужчины местный ЗАГС отказал женщине в регистрации смерти её мужа и выдачи свидетельства о его смерти.

Следствием этого было то, что женщине не удалось вступить в наследство. Из-за своего уже почётного возраста, состояния здоровья и материального положения, обратиться в суд самостоятельно пострадавшая не смогла.

В прокуратуре, в свою очередь, сообщают, что прокурор лично выступил в защиту пожилой пенсионерки. Он отправил в Острогожский районный суд заявление об установлении факта смерти мужчины. Уже известно, что прокурорское заявление было удовлетворено сразу же, как его рассмотрели.


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