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В Кронштадте учительница выгнала ребёнка из автобуса и бросила на улице

Вчера, 20:28

В Кронштадте учительница во время поездки на «Губернаторскую Ёлку» выгнала ребёнка из автобуса из-за плохого поведения и бросила его стоять на улице. Прокуратура города требует наказать женщину.

 Пресс-служба кронштадтского СУ СК РФ сообщает, что учительница начальных классов высадила ребёнка из автобуса прямо посреди города и оставила его там стоять. Автобус уехал, а десятилетний мальчик остался предоставлен самому себе.

Возмущённая мать приняла решение написать заявление в полицию. Теперь, согласно проверке, которую провели по факту данного происшествия, педагогу грозит наказание. Это может быть штраф, выговор или же вообще увольнение с работы.


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