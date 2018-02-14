В северной части Германии обрушилась часть автобана

Вчера, 21:15

В северной части Германии фактически полностью обрушилась часть автобана А20.

Данный автобан является участком федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания. Ранее, в сентябре прошлого года, на данной трассе образовалась большая дыра, недалеко от города Трибзес, в связи с чем через некоторое время данный участок был полностью перекрыт для автомобильного движения. Однако дыра продолжала увеличиваться, а 12 февраля и вовсе обвалилась другая часть дороги. Затронуты оказались около 100 метров шоссе, расположенные в болотистой местности. По одной из версий, причиной такого обрушения стали торфяные отложения под автобаном, но данная причина не является официальной.

По предварительной информации, отремонтировать данный участок дороги смогут лишь к 2021 году, что станет серьезной проблемой для развития туристического бизнеса.