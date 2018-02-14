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В Чувашии годовалый ребенок получил обморожения из-за пьяной матери

Вчера, 19:47

В Чувашии годовалый ребенок получил существенные обморожения из-за своей пьяной матери. Это произошло в Красноармейском районе.

 Сообщение сделано пресс-службой региональной прокуратуры. Согласно информации, 38-летняя женщина уже наказана за жестокое обращение со своей малолетней дочкой.

Следователи установили, что в ноябре 2017 года женщина несколько дней не наблюдала за своей дочкой, которой лишь полтора годика. Ребёнок является инвалидом и ей требуется особый уход.

Женщина оставила дочь без присмотра, уйдя к своему знакомому. Там она выпила немало спиртного и уснула, забыв о дочери.

Тем временем девочка, которая не надела на себя ни обувь, ни верхнюю одежду, смогла выбраться на улицу и пробыла там около часа. На улице при этом было минус 8.

Соседи нашли и ребёнка и мать. Они передали обмороженную девочку её родительнице, но та даже не стала вызывать врачей.

Информация попала в полицию и органы опеки. Благодаря их вмешательству, малышка получила помощь медиков, и обморожение не стало иметь серьёзных последствий.

Её мать признала свою вину. Фемида определила ей штраф в 5,5 тысяч рублей.


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