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Из-за крупной аварии часть Кирова лишилась электричества

Вчера, 19:24

Крупная авария стала причиной отсутствия электричества в некоторых районах Кирова.

 В Кирове из-за масштабной аварии на подстанции отсутствует электричество в районах улиц Мира, Ульяновской, Романа Ердякова, Физкультурников, Лепсе, на проспекте Строителей, и иных районах города. Нарушение электроснабжения произошло около 6 часов вечера. При этом, отсутствует как уличное освещение, так и в домах.

В единой диспетчерской службе Кирова уточнили, что уже ведутся ремонтные работы, однако восстановление электроснабжения произойдет лишь в течении 2 часов.


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