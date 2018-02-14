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В Ингушетии будут судить парня похитившего невесту трижды

Сегодня, 18:51

В Ингушетии будут судить молодого влюбленного, который похищал девушку из родительского дома уже три раза.

 Прошлой весной 21-летний молодой человек похитил 20-летнюю девушку из родительского дома в поселке Кантышево, которую отвез к себе домой. Родители похищенной, которые категорически против данного союза, смогли отыскать дочку через день, после чего вернули ее домой. Через некоторое время данная ситуация повторилась. А недавно он украл «невесту» в третий раз: посадил девушку в машину, и отвез в дом к своим знакомым, в связи с чем родителям потребовалось 4 дня для поиска дочки.

Такая настойчивость вызвала неоднозначную реакцию. По традициям данного региона, подобный поступок мог стать поводом для серьезного конфликта между семьями влюбленных, вплоть до кровопролития. После третьего похищения пришлось вмешаться главе региона Юнус-Беку Евкурову.

Похитителя задержали, а его сообщников найти не удалось. Вскоре парня будут судить в Назаровском районном суде.

Парламент данного региона обратился в Госдуму РФ с предложением ввести в законодательство страны уголовную ответственность за похищение человека для дальнейшего вступления в брак. На данный момент, подобное действие будет квалифицировано по статье "похищение человека".


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