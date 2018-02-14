Курские пожарные помогли ребенку застрявшему в лифте

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Пожарные Курска сообщают о том, что помогли освободить ребенка, который застрял в лифте. Известно, что лифт с девочкой застрял на третьем этаже дома.

На пульт «Службы спасения» в Курске 13 февраля поступило сообщение о том, что в подъезде дома, который расположен по улице Челюскинцев, в лифте застрял ребенок. Также позвонивший мужчина сообщил, что в подъезде стоит сильный запах дыма, что может свидетельствовать о возгорании механизма лифта.

На указанный адрес выехали сотрудники пожарно-спасательной части №2 города Курска. Специалисты сообщили, что в первую очередь они определили на каком этаже застряла кабина лифта с ребенком, а уже потом открыли двери лифта и помогли девочке выбраться. Начальник ПСЧ № 2 Станислав Горяйнов рассказал, что сотрудники службы спасения провели обследования шахты лифта и опровергли информацию о возгорании.

На данный момент девочка находится дома, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.