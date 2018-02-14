VistaNews.ru


Курские пожарные помогли ребенку застрявшему в лифте

Сегодня, 18:31

Пожарные Курска сообщают о том, что помогли освободить ребенка, который застрял в лифте. Известно, что лифт с девочкой застрял на третьем этаже дома.

 На пульт «Службы спасения» в Курске 13 февраля поступило сообщение о том, что в подъезде дома, который расположен по улице Челюскинцев, в лифте застрял ребенок. Также позвонивший мужчина сообщил, что в подъезде стоит сильный запах дыма, что может свидетельствовать о возгорании механизма лифта.

На указанный адрес выехали сотрудники пожарно-спасательной части №2 города Курска. Специалисты сообщили, что в первую очередь они определили на каком этаже застряла кабина лифта с ребенком, а уже потом открыли двери лифта и помогли девочке выбраться. Начальник ПСЧ № 2 Станислав Горяйнов рассказал, что сотрудники службы спасения провели обследования шахты лифта и опровергли информацию о возгорании.

На данный момент девочка находится дома, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.